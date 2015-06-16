المؤبد لـ21 متهما بينهم البلتاجى وصفوت حجازى بقضية الهروب من وادى النطرون

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالاعدام شنقا على كل من: محمد مرسى، ومحمد بديع، ورشاد البيومى، ومحيى حامد، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، بعد ورود تقرير مفتى الجمهورية بقضية الهروب من سجن وادى النطرون.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 متهما بينهم محمد البلتاجى، وصبحى صالح وأحمد دياب، وسعد الحسينى ، وصفوت حجازى، وايمن حجازى،أحمد العجيزى، وحازم فاروق، وأخرين بالمؤبد بقضية الهروب وأقتحام سجن وادى النطرون.

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