موجز أخبار مصر للساعة1..الإعدام والمؤبد لمرسى بقضيتى وادى النطرون والتخابر

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية للنطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، فى قضيتى التخابر، الهروب من سجن وادى النطرون، وقضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام محمد مرسى وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى، فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لمرسى وبديع والكتاتنى بقضية التخابر مع حماس.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

الإعدام لمحمد مرسى فى قضية "الهروب من سجن وادى النطرون"

>

الجنايات تقضى بإعدام الشاطر والبلتاجى وأحمد عبد العاطى بقضية التخابر

>

بالفيديو.. المؤبد لمرسى وبديع والكتاتنى بقضية التخابر مع حماس

>

المترو: اتجاه لفتح محطة السادات غدا بعد موافقة الجهات الأمنية

>

مجموعات قتالية بالداخلية تواصل اقتحام البؤر الإجرامية.. ضبط 264 بندقية و44 طبنجة و1232 قطعة سلاح أبيض.. سقوط 1600 هارب من أحكام جنائية.. وإبادة 4 مزارع مخدرات وضبط 5 أطنان بانجو و8 كيلو هيروين

>

تقرير مفتى الجمهورية حول رأيه الشرعى بقضية التخابر.. المفتى: أوراق القضية تثبت ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم.. ويؤكد: التنظيم الدولى للإخوان وعناصر حماس خططوا لعمليات إرهابية هدفها إسقاط مصر

>

>السجون: الشاطر وقيادات الإخوان يرتدون البدلة الحمراء بعد الحكم بإعدامهم

>

القضاء الإدارى يلغى قرار رئيس الوزراء بخضوع بعض البنوك للحد الأقصى للأجور

>

ورقة "فرنساوى الثانوية" الأصلية تثبت صحة الورقة المتداولة عقب بدء اللجنة

>

سقوط خلية إرهابية بالدقهلية لتجنيد الشباب وتسفيرهم لليبيا للالتحاق بداعش

>

الوليد بن طلال وفوربس يعلنان تسوية قضية التشهير المتعلقة بثروة "الأمير"

>

استمرارا للحرب الشرسة بين صفحات الغش الإلكترونى و"التعليم".. أدمن الصفحات يتفوق على ملاحظى الثانوية.. تداول أسئلة اللغة الثانية بعد بدء اللجنة بـ" 30" دقيقة.. والوزارة: نخوض حربا حقيقية ضد الظاهرة

>

واتس آب اليوم السابع:بالصوت..أطباء يلفقون تهمة لمواطن فضح إهمالهم بسمنود

>

ابن الدولة يكتب: الاصطفاف يعنى التوافق وليس الاتفاق التام أو الخلاف التام.. هناك قضايا مثل التعليم والصحة يتفق حولها الجميع لكنهم لا يبذلون جهدا لبحثها والاقتراح بشأنها

>

وزير التموين: استمرار صرف نقاط الخبز لشهرى يونيو ويوليو حتى نهاية رمضان

>

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالقليوبية

>

توفيق عكاشة فى ندوة "اليوم السابع": أتوقع سقوط أمريكا خلال 3 سنوات على الأكثر.. لقب "زعيم البط" عمره ما زعلنى.. واتبست من 40 سيدة فى جسمى كله.. واللى بيقولوا عليا رجل مخابرات خيالهم واسع

>

مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 فى قصف عشوائى للحوثيين على أحياء سكنية بعدن

>

الصحة: خروج جميع المصابين بحادث تعطل المترو من المستشفيات ولا وفيات

>

تفكيك عبوة ناسفة وضعها إرهابيون أمام نقطة سان ستيفانو بالإسكندرية

>

استطلاع للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: 89.8% راضون عن أداء الرئيس السيسى.. و75% راضون عن الحكومة.. و64% يرفضون"الوطنى".. و87% لن ينتخبوا "إخوان".. مدير المركز: شمل 2022 شخصا بـ 14 محافظة

>

أكياس المخلفات الخطرة تنتشر على الأرض أمام مركز السموم داخل "قصر العينى".. والمرضى يفترشون الأرض انتظارا لدورهم فى "الكشف".. ومريضة بمعهد الأورام:"بيخرجونا من الغرف أثناء امتحان طلاب طب"

>

اليوم.. 7 مواجهات فى افتتاح الأسبوع الـ34 بالدورى.. الجونة مع بتروجت.. وسموحة يصطدم بدجلة.. والاتحاد ضيف ثقيل على الداخلية.. المقاولون مع الأسيوطى.. النصر يلتقى الإسماعيلى

>

صراع قطبى ميلانو يرفع سعر صلاح إلى 18 مليون يورو

>