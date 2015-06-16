جنايات القاهرة تلزم المتهمين بقضية فتح السجون بدفع تعويض ربع مليار جنيه للحكومة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي في الدعوي المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بالزام المتهمين بمبلغ 250 مليون علي سبيل التعويض الموقت ،والدعوي المرفوعة من دعاء رشاد زوجت الرائد محمد الجوهري ان يؤدو مبلغ 100 الف وواحد جنيه وفي الدعوي المرفوعة من ورثة ممدوح سند بالزام المتهمين ان يؤدو مبلغ 100 الف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وفي دعوي المرفوعة من حسيب عبد الرافع بعدم قبولها والزمت رافعها بالمصاريف.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم ..

وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب