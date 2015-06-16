ننشر أسماء 105 محكوم عليهم بالإعدام في قضية فتح السجون

قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة في القضية رقم القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول في القضية المعروفة إعلاميا “بالهروب من سجن وادى النطرون ” .. بالإعدام شنقاً لـ 107 متهما من بينهم رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي عيسي العياط ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين ورشاد بيومى استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومحمد سعد توفيق الكتاتنى استاذ بكلية العلوم جامعة المنيا والقيادي عصام الدين حسين العريان.

والمتهمين المحكوم عليهم بالاعدام غيابيا هم كل من محمد احمد موسي علي وحسام عبد الله ابراهيم الصانع وعاهد عبد ربه خليل الدحدوح وعبد العزيز صبحي احمد العطار واحمد عيسي علي النشار واحمد غازي احمد رضوان و اسامة فتحي علي فرحان و انيس حسين منصور وافي و عيسي زهير عيسي دغمش و سعيد سمير سعيد شبير و شادي حسن ابراهيم حمد و مصطفي ناهض مصطفي شهوان ونعيم عوض العبد عبد العال وهارون جمال عبد الرحمن هارون ووليد عادل خليل الطبش.

وتضمن الأسماء المحكوم عليهم بالإعد.ام شنقاً كل من بلال إسماعيل محمد أبو دقة وتوفيق خميس حامد القدرة وجمعة سالم جمعة السحجاني وحافظ عبد النعيم محمد أبو رأس ورائد محمد حسن غيون ورامي حسن على صمصوم ورمزي زهدي شحدة أبو رزق وسامي فايز أحمد أو فسيفس ونائل عطا أبو عبيد ومحمد سمير أبو لبدة وبلال فتحي أو فخر ووسام على الخطيب وأحمد ياسين رصرص وعبد الناصر ياسين رصرص وبشير أحمد مشعل ومحمد موسى أو حميد

وشملت القائمة أيضًا: رامي شوقي منصور ومحمد خليل شبانة وناصر فتحي أبو كرش وحسن سلامة وفيصل جمعة أبو شلوف وتيسير أبو سنيمة ومحمد السلاوي ورامي عياش وأدهم أبو ريـالة وسعد الله أبو العمرين وسعيد محمد على الحمامي ومحمد فايق جودة وزكريا محمود النجار وإياد صبري عبد الهادي العكوك ومحمد عبد المجيد المغازين

وكذلك رياض محمود بهلول وباسل إبراهيم الدربي وناصر خليل منصور ومحمد سهيل بدوى

كما شمل الحكم ايضاً محمود رشاد كمال أبو خضيرة ورائف جمال أبو هاشم و محمد لطفي أبو عبيد ونضال سامي البلبيسي ومحمود فضل حسين وأشرف عبد المجيد الهمص ومحمد خليل أبو شاويش ومحمد جمال أبو الفول وناصر خليل منصور وعلى إبراهيم الحمص ورامي أحمد خير الله وجميعهم فلسطينيون الجنسية وهاربون

وأحمد فايز أبو حسنة وصلاح العطار ومحمد جامع محسن معيوف ومحمد فتحي أبو فخر وأيمن محمود خليل أبو طاهر وأكرم خليل جبر صيام وخميس أبو النور وأكرم الحية ورائد العطار و عادل مصطفى حمدان قطامش “هارب” ومحمد محمد محمود عويضة ” فلسطيني هارب” وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج “هارب”

وكذلك كلا من أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي “طبيب وصاحب مستشفى مكة التخصصي “هارب” والسيد النزيل محمد العويضة ورجب محمد محمد البنا وعلى عز الدين ثابت على ويوسف عبد الله القرضاوى ومتولى صلاح الدين عبد المقصود وأسامة سعد وكمال علام الحفني وأحمد زايد الكيلانى

وعاقبت المحكمة ورمزى موافى ومحمد رمضان الفار وأيمن نوفل محمد الهادى ومحمد حسن السيد ومحمد يوسف منصور “وشهرته سامى شهاب” وإيهاب السيد محمد مرسي وشهرته ” مروان ” بالحبس لمدة سنتين عن ما اسند اليهم

وومعاقبة طارق السنونسي 3 سنوات