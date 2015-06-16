محافظ السويس يستجيب لرغبة تلميذة بمدرسة النور للمكفوفين‎

أعلن ديوان عام السويس، أن اللواء العربي السروي، محافظ السويس، قد استجاب لرغبة التلميذة إيمان نصر عطا الله من مدرسة النور للمكفوفين، والتي طلبت أن يزورها المحافظ، أثناء أداء امتحانات الشهادة الإبتدائية .

وأضاف البيان الصادر من الديوان العام، أنه سيتم عرضها على استشاري العيون، اليوم “الثلاثاء”الموافق 16 يونيه، وذلك بأحد المراكز الطبية المًتخصصة في العيون بالسويس، بناءاً على طلبها .

وتابع البيان،مفيداً بأنه على من يرغب في العرض على الاستشاري من طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين، أن يبادر بالإتصال بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة على تليفون 3331026.