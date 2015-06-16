وزير التموين: استمرار صرف نقاط الخبز لشهرى يونيو ويوليو حتى نهاية رمضان

قرر الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف نقاط الخبز لشهرى يونيو ويوليو ومنحة رمضان التموينية وهى 50% لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية والتى تصرف مع فارق النقاط وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف وزير التموين خلال اجتماعه مساء أمس مع اللواء محمود فايز مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية والدكتور أحمد سمير مستشار وزارة التنمية الإدارية لمتابعة عمليات تحويل بطاقات التموين الورقية إلى ذكية واستخراج بطاقات بدل الفاقد والتالف للمواطنين، أن من حق أصحاب بطاقات التموين الورقية وبدل الفاقد والتالف صرف منحة رمضان التموينية بعد التقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها وتسجيل بياناتهم لتحديد البقال التموينى الذى يصرف لهم المنحة التموينية.

وأوضح أن أكثر من 90% من أصحاب البطاقات التموينية صرفوا منحة رمضان التموينية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وضع آلية محكمة لتسليم بطاقات التموين المستخرجة وذلك عن طريق مكاتب البريد.

وقال وزير التموين، إنه جار حاليا تنقية البطاقات التموينية من المتوفين منذ أكثر من 3 شهور دون قيام المواطنين بالتقدم لمكاتب التموين لحذفهم والمكررين على أكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعى أو الانتقال من محافظة لأخرى والمهاجرين للخارج، وأيضا تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية واستخراج بطاقات التموين لأول مرة وبدل الفاقد والتالف والتى لا يتعدى عددهم 50 ألف بطاقة من جملة البطاقات الحالية وهى 20 مليون بطاقة تموينية وصرف خبز، مؤكدا أنه سوف يتم التعامل جنائيا مع أى فرد أو جهة تضر ببطاقات التموين الذكية.

وناشد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين سرعة تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية وتسجيل الرقم القومى الخاص بصاحب البطاقة التموينية والأرقام القومية لجميع أفراد الاسرة المسجلة داخل البطاقة التموينية.