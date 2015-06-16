مميش: العاملون بالهيئة يشاركون براتب شهر لتمويل حفل افتتاح القناة الجديدة

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بأن العاملين بالهيئة قرروا المشاركة براتب شهر لحساب (6/8/2015) المخصص لتمويل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى إيمانًا منهم بضرورة المشاركة فى فرحة مصر، وكى يحظوا بالسبق فى هذا العرس القومى بافتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أنه تم بالفعل تحويل المبلغ للبنك المركزى.

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