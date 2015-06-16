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مميش: العاملون بالهيئة يشاركون براتب شهر لتمويل حفل افتتاح القناة الجديدة

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مميش: العاملون بالهيئة يشاركون براتب شهر لتمويل حفل افتتاح القناة الجديدة مميش: العاملون بالهيئة يشاركون براتب شهر لتمويل حفل افتتاح القناة الجديدة
صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بأن العاملين بالهيئة قرروا المشاركة براتب شهر لحساب (6/8/2015) المخصص لتمويل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى إيمانًا منهم بضرورة المشاركة فى فرحة ، وكى يحظوا بالسبق فى هذا العرس القومى بافتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أنه تم بالفعل تحويل المبلغ للبنك المركزى.
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