سقوط خلية إرهابية بالدقهلية لتجنيد الشباب وتسفيرهم لليبيا للالتحاق بداعش

تمكن ضباط جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية، من ضبط خلية إرهابية تقوم بتجنيد الشباب وتسفيرهم لليبيا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن الخلية تضم 6 إرهابيين يقيمون بمصر وليبيا وسوريا، وتم الإيقاع بزعيم الخلية بقرية طنبول الجديدة مركز السنبلاوين، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية.

وأكدت تحريات ضباط جهاز الامن الوطنى قيام أفراد الخلية بتسفير عدد من الشباب لليبيا مؤخراً، بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، وأكدت أن مسئول الخلية يدعى أحمد محمد محمد محمد الباز، 32 سنة، هو من يقوم بالتنسيق بين أعضاء التنظيم خارج وداخل مصر، وتم ضبطه وبحوزته العديد من الأوراق التنظيمية والمنشورات التى تحرض على العنف وتؤيد داعش.

وتم إحالته للنيابة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط 2 من أعضاء الخلية الهاربين.