ورقة "فرنساوى الثانوية" الأصلية تثبت صحة الورقة المتداولة عقب بدء اللجنة

أظهرت الورقة الأصلية لامتحان اللغة الفرنسية، لطلاب الثانوية العامة، صحة الورقة المتداولة عبر صفحات التسريب والتى نُشرت بعد بدء لجنة الامتحانات بنصف ساعة.

وكانت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، قد تتبعت عقب نشر ورقة أسئلة الامتحانات ورقة الأسئلة للوصول إلى اللجنة التى خرجت منها الورقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المسئول والملاحظين، كما أظهرت ورقة اللغة الإيطالية المتداولة خروج الورقة من لجنة امتحانات تابعة لإدارة الحمام التعليمية بمحافظة مرسى مطروح.



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