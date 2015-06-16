حبس إرهابيين لتورطهما بحرق سيارات بترولية بالسويس

قررت نيابة السويس، صباح اليوم “الثلاثاء”، برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم، المحامي العام لنيابات السويس، حبس 2 إرهابيين، تورطا في حرق 8 سيارات تابعة لشركة السويس، لتصنيع البترول 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكان قد صرح اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، أن ضباط المباحث قد تمكنوا، أمس “الاثنين”، من ضبط إرهابيين ينتمون لتنظيم الإخوان متورطين في حريق 8 سيارات بشركة السويس، لتصنيع البترول منذ 5 أشهر.

وأضاف مدير الأمن، في تصريحاتٍ خاصة، أن المتهمين، وهم “أحمد. أ. ح” 28 سنة- حاصل على دبلوم صنايع، و “خالد. غ. أ” 38 سنة، صادر لهم قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وذلك على خلفية مشاركتهما في حرق سيارات مهندس شركة السويس لتصنيع البترول.

كما ذكر اعتراف المتهمين الأخرين ، اللذين تم ضبطهم من قبل.