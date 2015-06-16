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ننشر تقرير المفتى بإعدام الشاطر والبلتاجي وعبدالعاطي في قضية التخابر

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ننشر تقرير المفتى بإعدام الشاطر والبلتاجي وعبدالعاطي في قضية التخابر ننشر تقرير المفتى بإعدام الشاطر والبلتاجي وعبدالعاطي في قضية التخابر

المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة

قال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة وقاضي محكمة التخابر ان تقرير مفتي الجمهورية تضمن أن الجرائم فى الفقة الاسلامى تنقسم الى جرائم يعاقب عليها بالتعذير وجرائم يعاقب عليها بالقصاص

وأكد تقرير المفتي ان الجرم الذى ارتكبة  عناصر الاخوان  لا تتضمن جرائم التعذير ويجب الحكم عليهم بحد القصاص العادل.

واشار الشامي الي أن عناصر الاخوان ارتكبو جرائم منها اطلاق الاشاعات والتخابر معا دول اجنبية بهدف افشاء اسرار عسكرية تضر بمصلحة الامن القومي المصري ومساعدة عناصر مسلحة بالدخول عبر الانفاق ومنها الحرس الثورى الايرانى  وهاجمت منشات منها السجون  والاضرار بالوحدة الوطنية.

جاء ذالك في افتتاح جلسة النطق با الحكم في القضيه التخابر المتهم بها الرئيس السابق محمد مرسي والدكتور محمد بديع مرشد جماعة الاخوان واعضاء من مكتب الارشاد .

 

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