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القنصل العام في نيويورك يستعرض إنجازات الحكومة المصرية والقضاء على فيروس سي

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القنصل العام في نيويورك يستعرض إنجازات الحكومة المصرية والقضاء على فيروس سي القنصل العام في نيويورك يستعرض إنجازات الحكومة المصرية والقضاء على فيروس سي

استعرض القنصل العام في نيويورك أحمد فاروق إنجازات المصرية في مجال الرعاية الصحية، في كلمة ألقاها خلال الجلسة التي عقدت علي هامش “الدورة الثالثة لخبراء الصحة الأمريكيين والعرب”، وذلك لمناقشة التعاون الصحي العالمي لمكافحة فيروس إلتهاب الكبد الوبائي “سي”.

وأشار القنصل العام إلي جهود الحكومة في القضاء علي فيروس الإلتهاب الكبدي الوبائي الذي يمثل أحد أهم المشكلات الصحية في ، وذكر أن الحكومة لديها خطة طموحة للقضاء علي هذا المرض بحلول عام 2020، وفي هذا الإطار استعرض سيادته ما خصصته  الدولة من الموازنة العامة لإصلاح وتطوير منظومة الصحة في مصر وفقاً لما نص عليه الدستور.

يذكر أن برنامج “النبض الأمريكي” الذى يقدمه الدكتور مايكل مورجان علي قناة القاهرة والناس قام بتنظيم هذه الجلسه علي هامش ”الدورة الثالثة لخبراء الصحة الأمريكيين والعرب” التي تعقد سنوياً من أجل تبادل الخبرات العلمية والمهنية في مجالات الصحة المختلفة بين الجانب الامريكي والدول العربية.

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