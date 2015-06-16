جامعة الإسكندرية تنظم ندوة للتعريف بمنح «نيوتن – مشرفة»

نظمت جامعة الاسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة تعريفية للتعريف بمنح ( نيوتن ـ مشرفة ) لدراسة الدكتوراة للعام القادم بالجامعات البريطانية والمقدمة من المجلس الثقافى البريطانى بالتعاون مع الحكومة المصرية ( من خلال وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى ) ، وذلك تحت رعاية الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية وبحضور الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراست العليا والبحوث والسيدة كارولين ألكوك قنصل عام المملكة المتحدة بالاسكندرية وعدد كبير من المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات المصرية ، تشمل المنح المقدمة منحاً للحصول على درجة الدكتوراه ، ودعم شراكة المؤسسات لانشاء مشاريع بحثية مشتركة فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء والرعاية الصحية والتراث الثقافى كما تشمل ورش عمل وندوات لتحسين مهارات الباحثين المصريين فى مجالات المهارات البحثية ومهارات التواصل الفعال وإدارة البحث ونقل المعرفة من الأكاديميين إلى الصناعات المختلفة ، وسبق انعقاد الندوة اقامة احتفالية بالطلاب الفائزين بمنح الدكتوراه التى حصلت عليها الجامعة لهذا العام ضمن برنامج نيوتن مشرفة وعددها 11 منحة من إجمالى 60 منحة مخصصة لجميع الجامعات المصرية ، وأشار الدكتور صديق عبد السلام فى كلمته إلى أن الجامعة بدأت فى تنفيذ مشروع توفير فرص سفر للمعيدين والمدرسين المساعدين إلى الجامعات العالمية المختلفة للدراسة والحصول على الدرجات العلمية مشيراً إلى أن الجامعة ستبدأ بسفر مائة معيد سنوياً وتسعى إلى زيادة العدد تدريجياً من خلال تعاون الشركات العامة والخاصة والهيئات والأفراد حتى يتم توفير فرص السفر لجميـع المعيديــن وعددهـم 500 معيد يتم تعيينهم كل عام .