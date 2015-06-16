لو بتعانى من تأخر الحمل.. اعرفى إمتى يكون التلقيح الصناعى هو الحل؟

تعانى الكثير من السيدات من مشكلة تأخر الحمل بعد الزواج، ويشعرن بالقلق بعد مرور العام الأول من الزواج، ويبحث الزوجان عن كل الأسباب المحتملة وراء ذلك التأخر، وقد يلجئن للخضوع لبعض الأساليب الحديثة للإنجاب كالتلقيح الصناعى، ولكن هنا يجب أن نطرح سؤالا هاما وهو ما أسباب تأخر الإنجاب ومتى الخضوع للتلقيح الصناعى هو الحل ؟.

وحول هذا يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن تأخر الحمل يعد أمر طبيعيا قبل مرور عام على الزواج، ولكن بعد مرور العام الأول يجب البحث حول السبب وراء ذلك، وفى حالة إصابة أحد الزوجين بالعقم المؤقت ينصح بالخضوع للتلقيح الصناعى.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن هناك نوعا من أنواع العقم الذى يحدث بسبب خلل فى السائل المنوى والذى يتسبب فى تأخر الحمل، ويظهر فى نتيجة تحليل السائل المنوى وتكون عدد حيوانات المنوية أقل من الطبيعى أو حركتها ضعيفة أو تزيد نسبة الأشكال غير الطبيعية للحيوانات المنوية بشرط أن يكون العدد مقبولا، وهذه الحالات يصلح معها إجراء التلقيح الصناعى بشرط أن تكون حركة الحيوان المنوى مقبولة .

ويؤكد استشارى النساء والتوليد، أنه يتم التلقيح الصناعى عن طريق حقن الرحم وتحضير الحيوانات المنوية وفصل السريعة ذات الأشكال الطبيعية عن الحيوانات المنوية الأخرى ويتم اختيار البويضة وتلقيحها.