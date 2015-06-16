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مقتل مفتى داعش بالفلوجة غرب بغداد

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مقتل مفتى داعش بالفلوجة غرب بغداد مقتل مفتى داعش بالفلوجة غرب بغداد
قتلت قوة تابعة لمجلس أعيان الفلوجة الإرهابى مفتى تنظيم داعش فى جامع الفلوجة الكبير الإرهابى قيس الزوبعى.. بينما قتل 5 من المدنيين العراقيين فى حادثين منفصلين فى العاصمة (بغداد) وبعقوبة بمحافظة ديالى شمالى العراق.

وقالت مصادر محلية إن القوة العراقية قتلت الزوبعى اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه يعد من قيادات التنظيم البارزة الذى يتخذ من جامع الفلوجة الكبير بالأنبار غربى العراق مقرا له.

وأضافت أنه تم استهداف مقار لداعش فى مدينة الفلوجة غرب بغداد، بينما تواصل القوات المشتركة من القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبى حصارها للفلوجة من عدة محاور وتمنعهم من الخروج لتنفيذ هجمات ضد القوات العراقية.

وفى العاصمة العراقية (بغداد) قتل مدنى وأصيب خمسة آخرون فى انفجار عبوة ناسفة قرب سوق للخضار بمنطقة سويب جنوب غربى مدينة بغداد، وتم نقل جثة القتيل لدائرة الطب العدلى والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وفى محافظة ديالى، انفجرت عبوة ناسفة قرب مدرسة للبنات شمال شرق بعقوبة، مما أسفر عن مقتل أربع فتيات وأصيبت ست أخريات فى قرية "المخيسة" شمال شرقى بعقوبة.
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