إصابة 4 أشخاص بطلق نارى فى مشاجرة على منزل بطوخ بالقليوبية

شهدت مدينة طوخ مشاجرة عنيفة بين خفير نظامى و4 أشخاص آخرين، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم ربة منزل بقرية كفر العمار بمركز طوخ إثر إطلاق خفير نظامى الرصاص من سلاحه الخرطوش خلال مشاجرة بينه وبين أهل زوجته بسبب الخلافات العائلية، وتم نقل المصابين للمستشفى، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغا بالواقعة، وتم إخطار اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير الأمن.

وانتقل العقيد عبد الله جلال، مفتش المباحث، وتبين إصابة "عماد.س"، موظف، وشقيقه أيمن، مدرس، و"محمد.أ"، سباك، و"زينب.م"، ربة منزل، إثر إطلاق "خالد.ع"، خفير نظامى، الأعيرة النارية من سلاح خرطوش بحوزته خلال مشاجرة مع أهل زوجته بسبب الخلافات العائلية وقيام زوجته ببيع منزل ملكهما لشقيقها دون علمه، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.