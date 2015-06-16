فلاح يتهم جاره بحرق حظيرة ماشية بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

اتهم فلاح بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جارة بحرق حظيرة الماشية التابعة له، وذلك بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد أيهاب زهنى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد من نشوب حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بالانتقال الفورى لقوات الحماية المدنية برئاسة العميد خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق.

وبسؤال أحمد ألماظ مالك المنزل اتهم جارة عياد عبد العليم بحرق حظيرة الماشية التابعة له، وذلك بسبب خلافات على الجيرة ونتج عن الحريق احتراق جميع محتويات الحظيرة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.