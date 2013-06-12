أمن الدقهلية ينجح فى التهدئة بين قريتى نقيطة والحواوشة

نجحت قيادات مديرية أمن الدقهلية بقيادة اللواء سامى الميهى مدير الأمن والعميد السعيد عمارة مدير المباحث من التوصل لاتفاق بين أهالى قريتى نقيطة والحواوشة مركز المنصورة للتهدئة بعد أحداث العنف التى شهدتها القريتين أثر مقتل ترزى بقرية نقطية على أيدى أحد الشباب بقرية الحواوشة وقيام مئات الأهالى من قرية نقيطة بمهاجمة منازل الحواوشة وحريق العديد من المنازل وحظائر الحيوانات ونفوق عدد كبير منها.

تم عقد اللجنة العرفية بين القريتين بحضور العميد جمال عبد الظاهر مأمور مركز المنصورة والعقيد السيد خشبة والعقيد خالد الزينى نائب المأمور والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز وعدد كبير من كبار العائلات من القريتين ورجال الأوقاف.

ونص الاتفاق على سبع بنود أولها ترك جميع إجراءات التقاضى الخاصة بجناية القتل للقضاء والتحقيقات – والتزام أهالى الحواوشة بالتنازل عن جميع محاضر الحريق وغيرها ضد أهالى نقيطة والعكس التزام أهالى نقيطة بالتنازل عن المحاضر المحررة ضد أهالى الحواوشة – يلتزم أعضاء اللجنة بقرية الحواوشة بتعويض المتضررين من أهالى قريته والالتزام بالعلاقات الحسنة بين أبناء القريتين ومتابعة التنفيذ والتزام الوحدة المحلية بنقيطة بمعاونة الشرطة فى ضبط حركة التوك توك وألا يقل عمر السائق عن 16 سنة – التزام جميع الأعضاء بمسئوليتهم مسئولية تضامنية فيما بينهم على تنفيذ الاتفاق.