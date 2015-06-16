إصابة طالب بطلق نارى بالبطن على يد صديقه بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى طالبا مصابا بطلق نارى بالبطن محولا من مستشفى أخميم المركزى عقب قيام طالب آخر بإصابته أثناء محاولته استخراج طلقة محشورة بفرد صناعة محلية دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم بإصابة طالب بطلق نارى بالبطن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوصول عبد الله م د 15 عاما طالب إلى المستشفى الجامعى مصاباً "بطلق نارى بالبطن" والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

وأشارت تحريات إدارة البحث الجنائى إلى أنه أثناء قيام محمد ع ع 19 عاما طالب صديق المصاب بمحاولة استخراج طلقة محشورة بفرد صناعة محلية وقيامه بالطرق عليها مما أدى لخروجها وإصابة المجنى عليه سؤال والد المصاب 52 عاما أيد مضمون ما سبق عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد سلفاً.