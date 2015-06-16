دراسة إسبانية: الأشخاص الذين يتناولون الشيكولاتة لديهم قلب صحى جدا

كشفت دراسة إسبانية وجود علاقة بين زيادة استهلاك الشيوكولاتة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأن ساعة من التمارين الرياضية تقلل من خطر الإصابة بقصور فى القلب بنسبة 46%.

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية، خلال تقرير لها اليوم الثلاثاء، فإن الدراسة أكدت أن الأشخاص الذين يتناولون الشيكولاتة لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب فى المستقبل، وهذه هى نتائج تحليل 20951 شخصا تم مراقبتهم لمدة 12 عاما، وشملت الدراسة أيضا مراجعة الأبحاث المنشورة فى جميع أنحاء العالم على العلاقة بين استهلاك الشيكولاتة وأمراض القلب والأوعية الدموية والتى تشمل 158.000 شخص.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أنه من المعروف أن الشيكولاتة هى مصدر مهم من الفلافونويد ومركبات من النباتات التى تحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية، يعترف الباحثون بأن الدراسات المتوفرة من الصعب إقامة علاقة السبب والنتيجة بين تناول الشيكولاتة وصحة القلب. وقالت الدراسة لأن السبب ليس فى المواد التى تحتويها الشيكولاتة ولكن "من الممكن أن الناس الذين يستهلكون المزيد من الشيكولاتة لديهم السلوكيات الأخرى التى تعود بالفائدة على صحة القلب والأوعية الدموية".

أخيرا، وجد العلماء أيضا أن الفوائد لا تنتج فقط عن طريق تناول الشيكولاتة السوداء، كما كان ينظر إليها حتى الآن، ولكن يرتبط أيضا مع استهلاك شيكولاتة الحليب. "قد يشير هذا إلى أن مركبات الفلافونويد فحسب، بل أيضا مركبات أخرى، قد يكون مرتبطا مكونات الحليب، مثل الأحماض الدهنية و الكالسيوم.