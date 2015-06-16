للحامل.. بلاش المجرب واسألى الطبيب.. 5 مخاطر لإهمالك المتابعة الطبية

كثير من النساء لسن على دارية بأهمية المتابعة الطبية خلال فترة الحمل مكتفيات بنصائح الأقارب والأصدقاء، مما يساهم ذلك فى تعرضهن لبعض المخاطر الصحية.

حول ذلك يقول الدكتور هشام جودة استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، يساهم عدم اهتمام الحامل بإجراء المتابعة الدورية الطبيب خلال فترة حملها فى تعرضها لبعض المشاكل الصحية وأهمها":

1)عدم معرفة وضع الجنين فى الرحم والذى يفيد فى معرفة الولادة .

>2)معرفة كمية السائل الأمينوسى المحيط بالجنين حيث يعتبر مؤشرا لصحة الجنين.

>3)معرفة وضع المشيمة ومكانها داخل الرحم خاصة النساء اللاتى سبق أن أجريت لهن ولادة قيصرية، حيث تأتى أهمية المتابعة الطبية فى التعرف على إذا كانت المشيمة تتعرض للالتصاق بالجرح أم لا وهو أمر نادر الحدوث ولكنه قد يتسبب فى وفاة الأم .

>4)عدم معرفة الحامل بالأمراض الممكن أن تتعرض لها أثناء الحمل مثل ضغط الحمل وسكر الحمل .

>5) عدم معرفة الأم ببعض التشوهات الخلقية التى يتعرض لها الجنين والتى تحتاج أحيانا لتدخل الطبى أثناء الحمل .

لذلك ينصح د. هشام النساء الحوامل بعدم إهمال المتابعة الطبية بصفة دورية خلال فترة الحمل حتى لا تتفاجأ بالولادة وتكون من البداية على دارية بحالتها الصحية من خلال كارت المتابعة الصحية الخاص بها".