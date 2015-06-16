بالصور .. محافظ سوهاج يفتتح معرض الغرفة التجارية بسوهاج للسلع والمواد التموينية‎

إفتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، معرض الغرفة التجارية بسوهاج للسلع والمواد التموينية والغذائية، بميدان العروبة، بالتعاون مع مديرية التموين بسوهاج وذلك ضمن إستعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك بحضور شمس الدين يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، والسادة ممثلي الغرفة التجارية، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل رفع العبء عن كاهل المواطن السوهاجي، خاصة خلال شهر رمضان الكريم والعمل علي توفير السلع الغذائية وإحتياجات الأسرة السوهاجية بأسعار مخفضة من خلال المعارض التي تنظمها مديرية التموين بالإشتراك مع الجهات المعنية ووزارة الزراعة والطب البيطري والصحة وعرض منتجات علي مستوي متميز تنافس السوق الخارجي وتحد من زيادة الاسعار.