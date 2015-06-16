مدافع شرطة دبي الرمضانية جاهزة لاستقبال الشهر الفضيل

انتهت الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي، من إعداد مدافع الإفطار التي ستوزع في مختلف مناطق مدينة دبي، خلال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادة في الشهر الكريم من كل عام.

وقال الملازم زين سالم ناصر الكيومي، رئيس قسم الأسلحة والذخائر بالوكالة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، إنه تم اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت هلال شهر رمضان المبارك، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على انتهاجها خلال الشهر الفضيل منذ أوائل الستينات، باستخدام مدافع الإفطار لإعلان الصائمين بموعد إفطارهم يومياً، مضيفاً أن المدافع المستخدمة بريطانية الصنع من نوع 25 PDR MK1L Conons عيار ذخيرة 25 رطلاً صوتية، مشيراً إلى أن المدافع تخضع لعمليات صيانة وفق جدول زمني للحفاظ على شكلها التقليدي الجميل و رونقها.

وأكد الملازم الكيومي حرص القيادة العامة لشرطة دبي، في الحفاظ على هذه الطقوس الرمضانية، التي تشمل الإعلان الرسمي عن حلول شهر رمضان وموعد الإفطار، إضافة إلى الإعلان عن ثبوت العيدين، على الرغم من التطور الهائل الذي تشهده امارة دبي والذي يحول دون سماع دوي مدفع رمضان يشكل واضح كما كان في السابق.

وذكر أن القسم جهّز 6 مدافع منها 4 أساسية، و 2 احتياط لاستخدامهما في حالة تعرض أحد المدافع الرئيسية إلى عطل، و تم تشكيل فريق عمل يتألف من 20 شخصاً بواقع 5 أشخاص في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها لتوزيع المدافع وهي (( مصلى العيد في ديرة ومنطقة برج خليفة ، ومصلى العيد في منطقة الكرامة ومنطقة جميرا بيتش ريزيدنس))، موضحاً أن مدفع رمضان أصبح من الرموز المميزة في الشهر الفضيل، طبقاً لاستطلاع آراء المشاهدين وزوار مواقع توفر هذه المدافع، حيث أدرجت الشركات السياحية هذه المواقع في أجندة السائح خلال شهر رمضان.

وأشار إلى انه سوف يتم إطلاق طلقة واحدة عند موعد الإفطار يومياً، وإطلاق طلقتين صوتيتين في العيد، في حين يتم يصل مداها الصوتي 170 ديسيبل ( وحدة قياس الصوت )، كانت تغطي معظم المناطق السكنية في السابق، ولكن نتيجة التطور العمراني أصبح الصوت لا يصل إلى الكثير من المناطق السكنية، مشيراً إلى أن المساجد المنتشرة في أرجاء الإمارة بتجهيزاتها الصوتية، إضافة إلى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ساهمت بشكل كبير في إيصال آذان المغرب لكل بيت.

>