حبس إرهابيين 15 يوما بالسويس لتورطهم بحرق سيارات بترولية

قررت نيابة السويس صباح اليوم برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، حبس 2 إرهابيين تورطا فى حرق 8 سيارات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان صرح اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، أن ضباط المباحث تمكنوا أمس الاثنين من ضبط إرهابيين ينتميان لتنظيم الإخوان متورطين فى حريق 8 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول منذ 5 أشهر.

أضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة أن المتهمين وهم " أحمد . أ. ح " 28 سنة حاصل على دبلوم صنايع و " خالد . غ . أ" 38 سنة صادر لهم قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لاشتراكهما فى حرق سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول والمتهمين الآخرين اللذين تم ضبطهما من قبل اعترفا عليهما.