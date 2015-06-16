حبس إرهابيين 15 يوما بالسويس لتورطهم بحرق سيارات بترولية

قررت نيابة السويس صباح اليوم برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، حبس 2 إرهابيين تورطا فى حرق 8 سيارات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول 15 يوما على ذمة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان صرح اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، أن ضباط المباحث تمكنوا أمس الاثنين من ضبط إرهابيين ينتميان لتنظيم الإخوان متورطين فى حريق 8 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول منذ 5 أشهر.
أضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة أن المتهمين وهم " أحمد . أ. ح " 28 سنة حاصل على دبلوم صنايع و " خالد . غ . أ" 38 سنة صادر لهم قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لاشتراكهما فى حرق سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول والمتهمين الآخرين اللذين تم ضبطهما من قبل اعترفا عليهما.