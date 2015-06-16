العثورعلى جثة شاب طافية بنهر النيل بالقناطر الخيرية

تبلغ لمركز القناطر الخيرية بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل بناحية باسوس دائرة المركز، انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة.

وبالفحص تبين للمقدم هانى أبو سريع رئيس مباحث القناطر الخيرية، أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ولم يعثر معه على ثمة أوراق تفيد فى تحديد شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة.

تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية بالواقعة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفكسيا الغرق، ونفى وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تم إخطار الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها والنشر بأوصافها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفى.

وتحرر المحضر رقم 3974 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2015، وتولت النيابة التحقيقات.

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