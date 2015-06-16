مؤسسة محمد بن راشد الخيرية تقدم 340 طناً مساعدات للشعب اليمني

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مساعدات إغاثية عاجلة تصل إلى نحو 340 طناً من المساعدات الغذائية وذلك للمساهمة في تقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء اليمنيين من أجل تخفيف معاناتهم وتضميد جراحهم ومواساتهم في مصابهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية قبل حلول شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة التي يمرون بها وذلك انطلاقاً من واجب دولة الإمارات الأخوي والإنساني تجاه الأشقاء في مثل هذه الظروف العصيبة.

صرح بذلك المستشار إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية الذي أضاف أنه بالنظر إلى الأحداث المؤلمة في اليمن وبناءً على التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة فقد قررت المؤسسة تقديم المساعدات العاجلة إسهاماً منها في التخفيف من المعاناة الإنسانية للمتضررين من الأحداث المتواصلة هناك خاصةً وأن شهر رمضان الكريم سيكون في قادم الأيام القليلة المقبلة مما يستدعي المساهمة في تخفيف حدة المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

توزيع المساعدات

وأبان بوملحة أن المواد الغذائية الإغاثية التي قدمتها المؤسسة تشمل 135 طنا من مادة السكر و135 طنا من مادة الأرز بالإضافة إلى 68 طنا من زيت الطعام، موضحاً أنه تم شحن هذه المواد الإغاثية عن طريق البحر للإسراع في توزيعها ووصولها للمحتاجين والمشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة هناك وستوزع المواد الغذائية على شكل طرود غذائية للأسر المستفيدة التي تبلغ أكثر من 13 ألف وخمسمئة أسرة.

وبين بوملحة أن المؤسسة تعمل تحت مظلة اللجنة الإماراتية المشتركة لمساعدة اليمن في تقديم هذه المساعدات مع عدد من الشركاء من المؤسسات الإنسانية، وأضاف أنه وفقاً للتقديرات الميدانية الواردة من هناك فإن أهم الاحتياجات التي سيتم التركيز عليها في هذه المساعدات تتلخص في المواد الغذائية والطبية.