توفير مساكن جديدة لسكان ترعة الخندق والهانوفيل قبلى غرب الإسكندرية

قام حى العجمى، برئاسة اللواء سامى شلتوت، رئيس الحى، بمتابعة تنفيذ مشروع توسعات مساكن الإيچى كاب الجديدة بقطاع الهانوفيل القبلى.

يشتمل المشروع على 1224 وحدة سكنية وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى منها 460 وحدة سكنية و20 محلا، وسيتم الانتهاء منها بعد 9 أشهر، أما المرحلة الثانية تشمل 368 وحدة سكنية و16 محلا وسيتم الانتهاء منها بعد 13 شهر والمرحلة الثالثة تشمل 345 وحدة سكنية و15 محلا والانتهاء منها بعد 12 شهر. هذا وسيتم الانتهاء من 140 وحدة من المرحلة الأولى بعد شهر من الآن.

وفيما يخص مشروع إسكان المكس الخاص ببناء 8 عمارات لنقل سكان ترعة الخندق من أسفل كوبرى الصيادين إلى المبانى الجديدة؛ فقد تابع اللواء سامى شلتوت رئيس الحى آخر المستجدات فى تنفيذ، وأكد أنه تم الانتهاء من عمل الجسات الأرضية، وجار تشكيل حديد التسليح لعمل خوازيق الأعمدة للقواعد الخرسانية.