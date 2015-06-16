بالصور.. إزالة 15 حالة تعد على بحيرة التمساح فى الإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع القوات المسلحة صباح اليوم الثلاثاء حملة أمنية مدعمة بعناصر من قوات الأمن المركزى ومعدات المحافظة لإزالة التعديات الواقعة على بحيرة التمساح بطريق البلاجات.

وتمكنت الحملة التى أشرف على تنفيذها اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية واللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية من تنفيذ وإزالة 15 حالة تعدٍ على بحيرة التمساح على طريق البلاجات والتى تم الاعتداء عليها منذ ثورة 25 يناير.

وقال اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية، إنه جار إزالة أى تعديات غير قانونية على أملاك الدولة على مستوى المحافظة.



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عمليات الازالة الصورة رقم



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ازالة احد التعديات



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بعد ازالة التعديات



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اثناء تنفيذ الازالة



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القوات المسلحة مع المحافظ



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مدير الامن والمحافظ ومدير المباحث



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القيادات الامنية



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اثناء عمليات تنفيذ الإزالة



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القيادات الامنية والمحافظ