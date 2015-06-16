صفحات الغش تتداول أورق أسئلة مزعومة لامتحان "الإيطالى" بالثانوية

نشرت صفحات الغش الإلكترونى، التى تقوم بتسريب الامتحانات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أوراق أسئلة زعمت أنها لمادة اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الإيطالية" لطلاب الثانوية العامة "نظام حديث"بعد دقائق من بدء الامتحانات.

كانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد، قد نجحت فى إلقاء القبض على طالب جامعى يقوم بإدارة إحدى الصفحات الإلكترونية، التى تقوم بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.



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