تداول أوراق أسئلة جديدة لـ"الفرنساوى" بعد بدء الامتحان بنصف ساعة

تداول رواد عدد من صفحات تسريب الامتحانات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا لأوراق جديدة زعموا أنها لأسئلة امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة بعد بداية الامتحان بنصف ساعة.

كما تداولت صفحات تسريب الامتحانات، صورة لورقة أسئلة زعمت أنها لأسئلة امتحان اللغة الألمانية.

ويأتى ذلك فى إطار الحملة التى تقوم بها عدة صفحات على "فيس بوك" لتسريب الامتحانات، والتى فشلت وزارة التربية والتعليم فى منع محاولات تسريبها.

- التعليم تنفى تسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية قبل بدء اللجان

- تداول ورقة أسئلة مزعومة لامتحان "الفرنساوى" بالثانوية قبل بدئه بربع ساعة