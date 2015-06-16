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عمليات التعليم تتبع ورقة امتحانى الفرنساوى والألمانى للتوصل للجنة التسريب

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عمليات التعليم تتبع ورقة امتحانى الفرنساوى والألمانى للتوصل للجنة التسريب عمليات التعليم تتبع ورقة امتحانى الفرنساوى والألمانى للتوصل للجنة التسريب
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتبع اللجنة التى سربت ورقة أسئلة امتحانى اللغة الألمانية واللغة الفرنسية، والتى يختبرها طلاب الثانوية العامة فى نظامها الحديث اليوم، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ويشمل الفرنساوى والألمانى والإيطالى.

فيما أظهرت ورقة التسريب الخاصة بامتحان اللغة الإيطالية اسم اللجنة، حيث تم تداول الورقة من لجنة بمحافظة مطروح بإدارة الحمام التعليمية.

وقال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات له، إنه تم التواصل مع رئيس اللجنة وتحرير محضر للطالب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب والملاحظين باللجنة.

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