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القاعدة يعلن مقتل الزعيم «الوحيشي» السكرتير السابق لـ«بن لادن» في غارة أمريكية

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القاعدة يعلن مقتل الزعيم «الوحيشي» السكرتير السابق لـ«بن لادن» في غارة أمريكية القاعدة يعلن مقتل الزعيم «الوحيشي» السكرتير السابق لـ«بن لادن» في غارة أمريكية

أكد تنظيم القاعدة مقتل قائد التنظيم في جزيرة العرب، ناصر الوحيشي، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في اليمن، الرجل الثاني في قيادة التنظيم، كما كان السكرتير الخاص السابق لزعيم التنظيم أسامة بن لادن، وفقاً لـ”بي بي سي”.

وأعلن التنظيم عن مقتل الوحيشي في نشر على الإنترنت، حيث أفادت جماعة المصدر اليمنية على الإنترنت بمقتل الوحيشي في هجوم على محافظة حضرموت الجمعة الماضي.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، التعليق على الخبر.

وقالت جماعة “الموقع” الاستخبارية في وقت سابق إن مقتل الوحيشي إذا تأكد فإنه سيكون أكبر ضربة للقاعدة منذ مقتل بن لادن في باكستان في 2011.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت جائزة مقدارها 10 ملايين دولار لمن يساعد في جلب الوحيشي للعدالة.

وقالت إنه كان “مسؤولا عن الموافقة على الأهداف، وتجنيد أعضاء جدد، وتحديد موارد التدريب وتخطيط الهجمات، وتكليف الآخرين بتنفيذ تلك الهجمات”.

وأصبح قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حينما اندمج فرعا القاعدة في واليمن في عام 2009.

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