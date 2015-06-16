سقوط عاطلين بـ 4 طرب حشيش وربع كيلو هيروين بدمنهور

تمكنت اليوم الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات (منطقة غرب الدلتا) بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، من ضبط "م ع م" عاطل ومقيم قراقص مركز دمنهور حال تواجده بشارع عبد الباقى سرور – عزبة سعد دائرة القسم وبحوزته عدد (6) لفافات متوسطة الحجم لمخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى (150) جنيها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر 9884/434 جنايات قسم شرطة دمنهور لسنة 2015.
كما تم ضبط "ى ع م" عاطل ومقيم قراقص مركز دمنهور حال تواجده بمدخل القرية وبحوزته عدد ( 4 ) طرب لمخدر الحشيش، مطواة قرن غزال، مبلغ مالى (200) جنيه.
بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر المحضر 16736/ 183 جنايات مركز شرطة دمنهور لسنة 2015.