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سقوط عاطلين بـ 4 طرب حشيش وربع كيلو هيروين بدمنهور

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سقوط عاطلين بـ 4 طرب حشيش وربع كيلو هيروين بدمنهور سقوط عاطلين بـ 4 طرب حشيش وربع كيلو هيروين بدمنهور
تمكنت اليوم الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات (منطقة غرب الدلتا) بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، من ضبط "م ع م" عاطل ومقيم قراقص مركز دمنهور حال تواجده بشارع عبد الباقى سرور – عزبة سعد دائرة القسم وبحوزته عدد (6) لفافات متوسطة الحجم لمخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى (150) جنيها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر 9884/434 جنايات قسم شرطة دمنهور لسنة 2015.

كما تم ضبط "ى ع م" عاطل ومقيم قراقص مركز دمنهور حال تواجده بمدخل القرية وبحوزته عدد ( 4 ) طرب لمخدر الحشيش، مطواة قرن غزال، مبلغ مالى (200) جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر المحضر 16736/ 183 جنايات مركز شرطة دمنهور لسنة 2015.

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