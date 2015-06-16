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تسمم عامل وضع سم فئران بالطعام بدلا من الفلفل الأسود

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تسمم عامل وضع سم فئران بالطعام بدلا من الفلفل الأسود تسمم عامل وضع سم فئران بالطعام بدلا من الفلفل الأسود
شهدت قرية سمخراط التابعة لمدينة الرحمانية بالبحيرة حادثة غريبة، حيث تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة اليوم، إخطارا من المقدم محمد فرحات نائب مأمور مركز شرطة الرحمانية من المستشفى العام بوصول "محمد سمير السيد عبد الوهاب" عامل ومقيم بقرية سمخراط دائرة المركز مصاب (ادعاء تناول مادة سام ).

والمفاجأة كانت حينما سأله اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث عن ملابسات الواقعة، قرر أنه أثناء قيامه بإعداد الطعام بالمنزل قام بوضع سم فئران فى الطعام إعتقادًا منه أنه فلفل أسود مما أدى لإصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر 2397/2015 إدارى المركز.
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