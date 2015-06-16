للرجل.. لو عندك نقص فى عدد الحيوانات المنوية.. اعرف الأسباب والعلاج

ترجع أسباب تأخر الإنجاب عند الرجال للعديد من العوامل، والتى يظهر تأثيرها على الحيوان المنوى سواء كفاءته الحركية، أو أعداد الحيوانات المنوية فى السائل المنوى، وأيضا أشكالها الطبيعية والمشوهة.

ومن أهم وأكبر المشاكل التى قد تصيب الحيوانات المنوية لدى الرجل، وتؤثر على فرصه الإنجابية، هى نقص عدد الحيوانات المنوية بالسائل المنوى، والتى يوضح أسبابها وطرق العلاج الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم.

أسباب نقص عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال

تبعا لرأى حامد فإن نقص عدد الحيوانات المنوية، يرجع لعدة أسباب أهمها:

>- الإصابة بمرض دوالى الخصية.

>- الانسداد الجزئى فى إحدى الأنابيب المنوية، والمسئولة عن نقل الحيوانات المنوية للسائل المنوى.

>- التدخين بجميع أشكاله السلبى والإيجابى، وأيضا الإسراف فى تناول الكحوليات.

تشخيص نقص عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال

علاج نقص عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال

>طرق علاج نقص عدد الحيوانات المنوية كما يوضحها حامد، تعتمد أولا على اتباع وسائل التشخيص السليم، والتى يتحدد من خلالها حجم المشكلة وبالتالى طرق علاجها، وتتم تلك الطرق بواسطة الأشعة وتحاليل الهرمونات.>أما العلاج فيوضح حامد أن هناك العديد من العلاجات الدوائية، التى تساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل، كما أن تجنب الأسباب التى أدت لتلك المشكلة، يعد من أهم خطوات العلاج.

وفى حالة عدم الاستجابة لكل مما سبق قد نلجأ إلى إتباع طرق أخرى كالحقن المجهرى.