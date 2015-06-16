المحكمة الاتحادية العليا تنظر في 5 قضايا إحداها جديدة

عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أول من أمس في آخر جلسة لها قبل شهر رمضان برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري للنظر في 5 قضايا إحداها جديدة ، ولعل أبرز ما شهدته جلسات الأمس مرافعة المحامي عبدالقادر الهيثمي عن موكلته آلاء بدر الهاشمي المعروفة ب " شبح الريم " 29 عاما إماراتية الجنسية التي استمرت لأكثر من ساعة قدم خلالها مرافعة مطولة في 45 صفحة دفع خلالها بعدم الاعتداد بما نسب للمتهمة من اعترافات في محضر جمع الاستدلالات و أمام نيابة أمن الدولة كونها وليدة الإكراه المادي و المعنوي و كذلك بطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمة ، ك

ما دفع ببطلان أحد الشهود لأنه نصراني الديانة و أن القسم الذي أداه أمام الهيئة باطل لأنه حلف بالله و هو لا يعرف الله العظيم و انما يعرف الرب يسوع المسيح ، و خلص في مرافعته إلى الحكم ببراءة المتهمة و من باب الاحتياط استعمال أقصى درجات الرأفة و الرحمة معها مراعاة لظروفها و قد أمرت المحكمة بحجب الدعوى للحكم لجلسة 29 من يونيو الحالي .

و أحدث القضايا التي نظرتها المحكمة قضية الشاب س . ي . العوضي 19 عاما إماراتي الجنسية تهمة السعي للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي ، كما مثل أمام المحكمة المتهم ن . الفارسي 27 عاما إماراتي الجنسية بتهمة إنشاء و إدارة موقعا الكترونيا على تويتر و نشر عليه إشاعات و أفكار و معلومات من شأنها إثارة الكراهية و الاضرار بسمعة و هيبة مؤسسات الدولة وإهانة رموزها .

و استمعت المحكمة في هذه الجلسة إلى شاهدين بناء على طلب محامي الدفاع يوسف العلي ، و استمعت المحكمة كذلك إلى اثنين من الشهود في قضية المتهم خ . المهيري المتهم بالالتحاق بمنظمة إرهابية بناء على طلب محاميه الدكتور فهد السبهان ، و في قضية المتهم خ . فهاد 46 كويتي المتهم بمساعدة التنظيم السري المتحل في الدولة و تواصل مع عناصره و جمع الاموال استمعت المحكمة إلى احد الشهود بناء على طلب محاميه عبد القادر الهيثمي .

التفاصيل غدا في البيان

>