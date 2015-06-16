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دار الإفتاء تحتفل باستطلاع هلال شهر رمضان

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دار الإفتاء تحتفل باستطلاع هلال شهر رمضان دار الإفتاء تحتفل باستطلاع هلال شهر رمضان

تنظم دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

 ويعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية خلال الاحتفال نتائج الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

ويحضر الاحتفال الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية.

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