دار الإفتاء تحتفل باستطلاع هلال شهر رمضان

تنظم دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.