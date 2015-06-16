وفاة الإرهابى المتهم بمحاولة تفجير معسكر الخيالة بالخليفة فى المستشفى

توفى محمد إسماعيل محمد، الإرهابى المتهم بمحاولة تفجير نفسه فى إحدى المنشآت الشرطية، فى منطقة الخليفة، فجر اليوم، داخل مستشفى أحمد ماهر.

يذكر أن المستشار شريف أشرف، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، انتقل إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال الإرهابى، ولكنه كان فى حالة خطيرة، فأمر بحبسه على ذمة التحقيقات .

وترجع تفاصيل الواقعة إلى عثور الأجهزة الأمنية بالقاهرة على 7 عبوات ناسفة بحوزة إرهابى حاول تفجيرهم داخل منشأة شرطية فى الخليفة، وكشفت التحقيقات الأولية أن الإرهابى تسلل إلى منطقة مقابر الخليفة وحاول الوصول إلى المنشأة الشرطية، إلا أن أمين الشرطة التابع للخدمات الأمنية اشتبه فى الإرهابى وحاول تفتيشه، فطعنه المتهم بسلاح أبيض "خنجر"، وحاول الهروب فأطلق أمين شرطة آخر الرصاص الحى عليه بغرض القبض عليه.

وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم عقب إصابته بالسلاح النارى، وعثر بحوزته على حزام ناسف حول جسده بمعرفة خبراء المفرقعات.

وأسفر الحادث عن إصابة أمين الشرطة والإرهابى وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.