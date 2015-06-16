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تدمير رتل عسكرى متجه إلى مطار الثعلة كتعزيزات لقوات نظام الأسد

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تدمير رتل عسكرى متجه إلى مطار الثعلة كتعزيزات لقوات نظام الأسد تدمير رتل عسكرى متجه إلى مطار الثعلة كتعزيزات لقوات نظام الأسد
جددت فصائل المعارضة السورية قصفها لمعاقل قوات النظام وثكناته بمطار (الثعلة) العسكرى ومحيطه فى ريف السويداء الغربى .

ونقلت قناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء عن الهيئة العامة للثورة السورية إفادتها بأن الثوار دمروا رتلا عسكريا كان متجها إلى مطار الثعلة كتعزيزات لعناصر قوات النظام المتواجدة بداخله.

وفى ريف القنيطرة وتحديدا فى بلدة خان أرنبة ، وصلت حصيلة الانشقاقات فى قوات النظام إلى 40 عنصرا بينهم سبعة ضباط، وجددت قوات الأسد قصفها على مناطق حى الوعر بحمص وسط اشتباكات مع فصائل المعارضة فى محيط الحى .

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مصر 365

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