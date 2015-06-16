قبل رمضان عود نفسك على الصيام واشرب مية وقلل الدهون والمشروبات الغازية

مع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظة، واقتراب شهر رمضان، قد يكون هناك صعوبة فى الصيام نظرا لإفراز الجسم الكثير من العرق، مما يعرض الجسم للإصابة بالجفاف.

وفى هذا السياق يقول الدكتور هانى كمال أخصائى التغذية والسمنة، إنه فى شهر رمضان هذا العام، ترتفع به درجات الحرارة عن السنوات السابقة والتى تعدت الـ30 درجة مئوية، لذا فمن الضرورى لتجنب المضاعفات الناتجة عن الصيام فى الحرارة المرتفعة، التعود على شرب كميات كبيرة من الماء والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة التى تحتوى على كميات كبيرة من الماء، كالبروكلى والخس والبرتقال واليوسفى والبطيخ والأناناس، وضرورة التعود على تأخير الغذاء بين وجبة والأخرى لـ8 ساعات .

ويتابع أنه قبل الصيام من الضرورى التقليل من كمية الدهون والنشويات، والتعود على تناول الشوربة قبل البدء فى تناول الغذاء، وذلك لتجنب مشاكل المعدة أثناء الصيام، كما يجب الابتعاد عن حرارة الشمس لتجنب إفراز الجسم الكثير من العرق والإصابة بالجفاف .

يشير أنه من الضرورى التقليل من تناول المشروبات الغازية والتى تحتوى على كافيين، لأنها تعرض الشخص للعطش، والتقليل منها يجعل الشخص أكثر تحملا على الصيام ويتجنب الشعور بالصداع نظرا لتعود الجسم عليها وفى حالة التقليل منه بشكل مفاجئ تظهر مضاعفات كالصداع والعصبية.