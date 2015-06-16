أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قبل رمضان عود نفسك على الصيام واشرب مية وقلل الدهون والمشروبات الغازية

Google+ Print
قبل رمضان عود نفسك على الصيام واشرب مية وقلل الدهون والمشروبات الغازية قبل رمضان عود نفسك على الصيام واشرب مية وقلل الدهون والمشروبات الغازية
مع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظة، واقتراب شهر رمضان، قد يكون هناك صعوبة فى الصيام نظرا لإفراز الجسم الكثير من العرق، مما يعرض الجسم للإصابة بالجفاف.

وفى هذا السياق يقول الدكتور هانى كمال أخصائى التغذية والسمنة، إنه فى شهر رمضان هذا العام، ترتفع به درجات الحرارة عن السنوات السابقة والتى تعدت الـ30 درجة مئوية، لذا فمن الضرورى لتجنب المضاعفات الناتجة عن الصيام فى الحرارة المرتفعة، التعود على شرب كميات كبيرة من الماء والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة التى تحتوى على كميات كبيرة من الماء، كالبروكلى والخس والبرتقال واليوسفى والبطيخ والأناناس، وضرورة التعود على تأخير الغذاء بين وجبة والأخرى لـ8 ساعات .

ويتابع أنه قبل الصيام من الضرورى التقليل من كمية والنشويات، والتعود على تناول الشوربة قبل البدء فى تناول الغذاء، وذلك لتجنب مشاكل المعدة أثناء الصيام، كما يجب الابتعاد عن حرارة الشمس لتجنب إفراز الجسم الكثير من العرق والإصابة بالجفاف .

يشير أنه من الضرورى التقليل من تناول المشروبات الغازية والتى تحتوى على كافيين، لأنها تعرض الشخص للعطش، والتقليل منها يجعل الشخص أكثر تحملا على الصيام ويتجنب الشعور بالصداع نظرا لتعود الجسم عليها وفى حالة التقليل منه بشكل مفاجئ تظهر مضاعفات كالصداع والعصبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم