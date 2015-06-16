لو معندكش وقت للجيم.. تمارين بسيطة وأنت على مكتبك تخلصك من الكرش

فى أغلب الأحيان قد لا يكون اتباع النظام الغذائى وسيلة كافية للمساعدة فى خسارة الوزن الزائد، ويجب أن نستعين بالتمارين الرياضية بجانب تناول الغذاء الصحى، للحصول على نتائج أفضل وفى وقت أسرع.

ولكن ممارسة الرياضة قد تعد أمرا غير متاح للجميع، وخاصة مع زيادة ضغوط العمل، وعدم توافر وقتا كافيا لممارستها.

شفط البطن يخلصك من الكرش

> يقدم الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، نصيحة لأصحاب الأعمال المكتبية بشكل خاص، تساعدهم على التخلص من سمنة البطن "الكرش" دون الحاجة للذهاب إلى صالات الجيم يوميا.

ويؤكد أن عدم سماح جدولك اليومى بممارسة الرياضة، فهذا لا يعنى استسلامك للكسل والسمنة، وينصح باتباع التمرين التالى وهو:

أثناء جلوسك على المكتب أو فى السيارة قم بفرد ظهرك جيدا واشفط بطنك لمدة ثلاثين ثانية متواصلة، ثم قم بإرخائها لمدة عشرة ثوان، ثم كرر التمرين مرات عدة على مدار اليوم.

فائدة تمرين شد البطن