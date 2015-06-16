67%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى توفير السلع المدعمة خلال رمضان

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الحكومة فى توفير السلع المدعمة للمواطنين خلال رمضان، توقع غالبية القراء نجاح جهود الحكومة فى توفير السلع المدعمة للمواطنين خلال رمضان.

وتوقع 67% من القراء نجاح جهود الحكومة فى توفير السلع المدعمة للمواطنين خلال رمضان، بينما استبعد 31% من القراء نجاح جهود الحكومة فى توفير السلع المدعمة للمواطنين خلال رمضان، فى الوقت الذى أعرب فيه 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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