محلب يترأس اليوم اجتماع الحكومة لاستكمال دراسة كروت توزيع الوقود

يترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عقب عودته من جنوب إفريقيا، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة الإجراءات التى يتم اتخاذها بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق الكروت الذكية لحين استكمال دراستها.

كما يترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة.

محلب يتابع مع وزير الكهرباء أزمة تفجير عدد من أبراج الكهرباء بالجيزة