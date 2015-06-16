أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب يترأس اليوم اجتماع الحكومة لاستكمال دراسة كروت توزيع الوقود

Google+ Print
محلب يترأس اليوم اجتماع الحكومة لاستكمال دراسة كروت توزيع الوقود محلب يترأس اليوم اجتماع الحكومة لاستكمال دراسة كروت توزيع الوقود
يترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عقب عودته من جنوب إفريقيا، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة الإجراءات التى يتم اتخاذها بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق الكروت الذكية لحين استكمال دراستها.

كما يترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اجتماع الأسبوعى، لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة.


>محلب يتابع مع وزير الكهرباء أزمة تفجير عدد من أبراج الكهرباء بالجيزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى