تعزيزات أمنية بمحيط الأكاديمية قبل الحكم على مرسى فى التخابر مع حماس

عززت قوات الأمن من تواجدها أمام أكاديمية الشرطة قبل جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرين بقضيتى التخابر حماس والهروب من وادى النطرون.

وشهدت بوابات الأكاديمية انتشارا مكثفا لرجال الخيالة، وانتشر أفراد الأمن المركزى أمام البوابة، كما انتشر رجال المرور لتيسير الحركة المرورية.

كما تواجدت مدرعتان وسيارة أمن مركزى ناقلة للجنود على الطريق المؤدى إلى البوابة رقم 3 بوابة دخول المحامين ووسائل الإعلام.

كما حضرت العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أمام البوابة فى انتظار الدخول لتغطية جلسة اليوم التى ستنعقد فى تمام الساعة العاشرة.