أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة لطلاب الثانوية العامة

Google+ Print
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة لطلاب الثانوية العامة بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة لطلاب الثانوية العامة
بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة فى نظامها الحديث أداء امتحاناتهم فى مادة اللغة الأجنبية الثانية والتى تتضمن اللغة الإيطالية والإسبانية والألمانية، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة وتنتهى فى الحادية عشرة ولمدة ساعتين.

كما وصلت مظاريف الأسئلة إلى لجان السير بإدارة السيدة زينب التعليمية على رأسها لجنة المنيرة الإعدادية والتى يؤدى فيها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم.

وفى سياق متصل يمتحن أيضا طلاب النظام القديم فى مادة الفلسفة والمنطق فى عدد من اللجان، كما بدأت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الثانوية بديوان الوزارة برئاسة محمد سعد رئيس عام الامتحانات عملها منذ الثامنة من صباح اليوم لرصد أى مواقع تعمل على نشر وتداول ورقة أسئلة الامتحانات، وذلك على خلفية نشرها لأوراق الأسئلة من بدء الامتحانات 7 من الشهر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365