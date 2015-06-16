بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة لطلاب الثانوية العامة

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة فى نظامها الحديث أداء امتحاناتهم فى مادة اللغة الأجنبية الثانية والتى تتضمن اللغة الإيطالية والإسبانية والألمانية، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة وتنتهى فى الحادية عشرة ولمدة ساعتين.

كما وصلت مظاريف الأسئلة إلى لجان السير بإدارة السيدة زينب التعليمية على رأسها لجنة المنيرة الإعدادية والتى يؤدى فيها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم.

وفى سياق متصل يمتحن أيضا طلاب النظام القديم فى مادة الفلسفة والمنطق فى عدد من اللجان، كما بدأت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الثانوية بديوان الوزارة برئاسة محمد سعد رئيس عام الامتحانات عملها منذ الثامنة من صباح اليوم لرصد أى مواقع تعمل على نشر وتداول ورقة أسئلة الامتحانات، وذلك على خلفية نشرها لأوراق الأسئلة من بدء الامتحانات 7 من الشهر الجارى.