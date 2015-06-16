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إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم"

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إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم" إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم"
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء السماح بإدخال 550 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع إن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأشار فتوح إلى أنه من ضمن الشاحنات 95 شاحنة محملة بالمواد الإنشائية للمشاريع الدولية و150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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مصر 365