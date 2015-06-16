الداخلية تضبط 5 أطنان مخدرات وتبيد 4 مزارع بانجو خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديريات أمن "الإسماعيلية، جنوب سيناء، مطروح، البحيرة، أسيوط، الإسكندرية" خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى إبادة (4) مزارع منزرعة بنبات البانجو المخدر وضبط قرابة الخمسة أطنان من نبات البانجو المخدر و7,700 كيلو جرام من مخدر الهيروين وكميات من مخدرى الحشيش والأفيون).

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى فى ملاحقة العناصر الإجرامية النشطة فى الإتجار بالمواد المخدرة وكذا إبادة الزراعات المخدرة.