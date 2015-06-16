لو حامل ونفسك تصومى.. اعرفى الحالة المناسبة للصيام

صيام الحوامل أحد الأشياء التى يختلف حولها الأطباء طبقا لحالة الحامل الصحية وإمكانية اجتيازه بأمان ودون تعرض الحامل أو الجنين للخطر، وهو ما يستدعى توضيح الحالات والشهور المسموح والممنوع فيها صيام الحامل.

حول ذلك يتحدث الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد القصر العينى، مؤكدا أن كثيرا من النساء الحوامل مع قدوم شهر الصيام يتردد فى أذهانهن سؤال حول إمكانية هل مسموح لهن بالصيام أم لا .

ويستكمل د. عمرو قائلا "يتم تقسيم صيام الحامل إلى نوعين ففى حالة الحامل التى تعانى من مرض مزمن فلا يسمح لها بالصيام نهائيا وفى حالة الحامل التى لا تعانى من أى أمراض يسمح لها بالصيام لكن بشروط التالية ":

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1)الثلاث شهور الأولى من الحمل

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2)الشهور الوسطى من الحمل

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3)الشهور الأخيرة من الحمل

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غير مسموح للحامل فى مرحلة الشهور الأولى من الحمل حيث تعانى القى والغثيان نظرا لأن الصيام يزيد من الغثيان والذى يتطلب لعلاجه تناول وجبة غذائية كل ثلاث ساعات.يسمح للحامل بالصيام لو كانت فى الشهور الوسطى بالحمل حيث تعد أفضل مرحلة للصيام، نظرا لأنه تقل فيها معاناة الحامل من الألم الظهر والبطن والقىء والغثيان.لا يسمح للحامل بالصيام فى الشهور الأخيرة من الحمل خاصة الشهر التاسع نظرا لأن الصيام يساهم فى تقليل حركة الجنين، ونقص حركة الجنين أحد مؤشرات الخطر بالحمل ويسمح لها بالصيام فى الشهر الثامن والسابع، إذا لم تكن تعانى من الألم أسفل الظهر أو البطن أو تتناول أدوية يسمح لها بالصيام .