التعرض لدرجات حرارة مرتفعة خلال الحمل مرتبط بانخفاض وزن المولود

أظهرت دراسة أمريكية حديثة وجود علاقة بين درجات حرارة الطقس المرتفعة وانخفاض وزن المولود.

ووجد الباحثون من جامعة هارفارد أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أثناء فترة الحمل تزيد خطر ولادة أطفال أقل وزنا.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هذه الدراسة قد يكون لنتائجها تداعيات مقلقة بالنسبة للنساء الحوامل اللاتى يتعرضن لموجات من الطقس الحار، وتلمح إلى أن الارتفاع الكبير فى درجة حرارة الأرض قد يؤدى لولادة أطفال أقل صحة على المدى البعيد.

ودرس الباحثون العلاقة بين وزن الطفل عند الولادة ودرجات حرارة الطقس المحيط بالأمهات خلال فترة الحمل فى ماساتشوستس فى الفترة من 2000 وحتى 2008، فوجدوا أن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة خلال الحمل زاد من فرص ولادة أطفال بأوزان أقل من الطبيعى وتسبب فى بعض الأحيان فى عمليات ولادة مبكرة.

وقال الباحثون إنهم وجدوا أن التعرض لارتفاع فى درجات الحرارة بمقدار 8 درجات ونصف فى المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل مرتبط بانخفاض 17 جراما فى وزن المولود.