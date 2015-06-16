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"الأمن العام" يقتحم البؤر الإجرامية ويضبط 264 بندقية و27 متهما فى قضايا قتل

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"الأمن العام" يقتحم البؤر الإجرامية ويضبط 264 بندقية و27 متهما فى قضايا قتل "الأمن العام" يقتحم البؤر الإجرامية ويضبط 264 بندقية و27 متهما فى قضايا قتل
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، استهداف البؤر والعناصر الإجرامية ومرتكبى الوقائع الجنائية، ونجحت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع فى ضبط رشاش وبندقية رصاص و(189) بندقية خرطوش و(75) بندقية آلية و(44) طبنجة و(259) فردا محلى الصنع و(3853) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و(1232) قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 2 رشاش، بندقية خرطوش، طبنجة، 21 طلقة نارية) من الأسلحة المستولى عليها من الواقع الشرطية، وضبط (3) هاربين من السجون والأقسام، و(42) مراقبا هاربا، وتنفيذ (1690) حكما جنائيا وتنفيذ (74196) حكم حبس وتنفيذ (48640) حكم غرامة وتنفيذ (17304) حكم مخالفة.

وتم ضبط (30883) واقعة سرقة تيار كهربائى وضبط (121) مخالفة و(18) تشكيلا عصابيا ضمت (45) متهما، ارتكبوا (66) حادث سرقة متنوعة، وضبط (1172) قضية مخدرات وضبط (788) قضية آداب و(2078) قضية تموينية و(181) قضية أموال عامة و(187783) قضية مرافق و(489) قضية أحداث و(151086) مخالفة مرورية.

وكشف الأجهزة الأمنية غموض (27) واقعة قتل فى مديريات أمن (البحيرة، الشرقية، أسوان، سوهاج، الجيزة، القليوبية).

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مصر 365